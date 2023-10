Carcone s prvým hetrikom v kariére: Som na seba hrdý

New York 31. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Michael Carcone sa blysol svojím prvým hetrikom v NHL. Dvadsaťsedemročný útočník Arizony pomohol tímu k vysokému víťazstvu nad Chicagom 8:1. Útočník Artemij Panarin z New Yorku Rangers natiahol svoju bodovú sériu na deväť zápasov, keď prispel troma bodmi (1+2) k triumfu svojho tímu na ľade Winnipegu 3:2 po predĺžení.



Carcone najprv v 3. minúte vyrovnal na 1:1 a v prvej tretine sa počas presilovej hry presadil aj druhýkrát, keď využil presilovú hru. Hetrik zavŕšil v úvode druhej časti aj s veľkou dávkou šťastia. Puk sa dostal do vzduchu a brankár Arvid Söderblom si ho nešťasne chrbtom vrazil do siete. Útočník tretej formácie si okrem troch gólov pripísal aj asistenciu.



"NHL je náročná súťaž. Samozrejme, nestane sa každý duel, že strelíte hetrik. Teraz si to užijem a potom pôjdem ďalej, pretože do konca sezóny zostáva ešte veľa zápasov. Som na seba hrdý, rovnako aj na svojich spoluhráčov," uviedol Carcone podľa nhl.com. Pochválil ho aj tréner Andre Tourigny: "V uplynulých dvoch sezónach striedal NHL a AHL. Mal však vždy talent na to, aby sa stal pravidelným hráčom v profilige. Musí však naďalej pracovať každý deň na detailoch." Štyri body v drese domácich zaznamenal aj Jack McBain (2+2).



Panarin oslávil svoje 32. narodeniny tromi bodmi a predĺžil svoju bodovú sériu na deväť duelov. Je štvrtá najdlhšia v klubovej histórii. Pre ruského útočníka je to už štvrtýkrát, keď bodoval v deviatich alebo viacerých zápasov počas sezóny (naposledy 13. duelov od 7. februára do 1. marca 2020). Zároveň sa stal prvým aktívnym hráčom, ktorý na svoje narodeniny viackrát zaznamenal tri body (aj 30. októbra 2022).



Florida prehrala na ľade Bostonu 2:3 po predĺžení. Fínsky útočník Aleksander Barkov odohral svoj 671. duel v profilige, čím sa vyrovnal Jonathanovi Huberdeauovi v počte zápasov v histórii Panthers. Sam Reinhart v stretnutí skóroval a sa stal tretím hráčom Floridy s ôsmimi gólmi v prvých ôsmich dueloch sezóny. Pridal sa k Pavlovi Buremu (1998/99) a Scottovi Mellanbymu (1995/96).



Bruins v novej sezóne zatiaľ bodovali v každom zo svojich deviatich zápasov. Prekonali tak svoj klubový rekord zo sezóny 1937/38. Ústrednou postavou Bostonu bol Pavel Zacha, ktorý skóroval v 64. minúte a okrem toho si pripísal aj asistenciu



Ešte lepšie sa darí Vegas Golden Knights. Obhajcovia Stanleyho pohára bodovali už v desiatom stretnutí novej sezóny a udržali si držia najlepšiu bilanciu v súťaži. V zápase proti Montrealu Canadiens zvíťazili 3:2 po nájazdoch a získali už svoj deviaty triumf. William Karlsson zaznamenal asistenciu a predĺžil tak svoju bodovú sériu na sedem zápasov. Rekord v tejto štatistike držia Alex Tuch (2018/19) a Mark Stone s Maxom Paciorettym (obaja v ročníku 2021/22), ktorí bodovali až v deviatich dueloch v rade.



"Získali sme 19 z 20 bodov, čo je podľa mňa veľmi dobré. Nie vždy sme predviedli najlepší výkon, rovnako ako dnes. Dokázali sme však vyhrať a získať body. Nespoliehame sa len na najlepších hráčov, skórovalo veľa rôznych chlapcov. Proti Canadiens to boli Cotter a Carrier," povedal tréner domácich Bruce Cassidy. Vegas sa stalo 20. tímom v histórii profiligy s bodovou sériou minimálne 10 zápasov na úvod sezóny. Sedem z predchádzajúcich 19 klubov získalo Stanleyho pohár, naposledy sa to podarilo Blackhawks v sezóne 2012/13.