Cardwell po konci v Poprade vystuží obranu Trenčína

Trenčín 8. septembra (TASR) - Novou posilou hokejistov HK Dukla Trenčín sa stal kanadský obranca Jake Cardwell. Pre 32-ročného beka pôjde už o piate pôsobisko v rámci slovenskej Tipos extraligy.



"Veríme, že Jake bude spoločne s jeho hokejovými schopnosťami a skúsenosťami kvalitnou posilou nášho mužstva," uviedol klub na sociálnej sieti.



Cardwell si prvýkrát vyskúšal pôsobenie na Slovensku v drese Nových Zámkov v sezóne 2016/17, po vydarenom ročníku sa následne presunul do českých Pardubíc a po dvoch rokoch posilnil Banskú Bystricu. Ročník 2020/21 začal v Nitre, no po 21 dueloch požiadal vedenie "corgoňov" o ukončenie spolupráce z osobných dôvodov a zamieril späť pod Urpín. V uplynulej sezóne obliekal od konca decembra v 13 dueloch základnej časti dres HK Poprad, za "kamzíkov" pridal štyri štarty aj v neúspešnej play off, v ktorej Popradčania ako víťazi dlhodobej časti vypadli už vo štvrťfinále proti neskorším majstrom z Nitry.