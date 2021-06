Švédsky hokejista Gunnarsson ukončil kariéru vo veku 34 rokov

St. Louis 23. júna (TASR) - Švédsky hokejista Carl Gunnarsson ukončil svoju kariéru vo veku 34 rokov. V NHL strávil dvanásť sezón, v posledných siedmich si obliekal dres St. Lous Blues, s ktorým získal v roku 2019 Stanleyho pohár. Na konte má aj dve bronzové a striebornú medailu z majstrovstiev sveta.



Gunnarssonova pamätná chvíľa prišla v druhom zápase finále play off 2018/2019, keď v predĺžení rozhodol o triumfe Blues na ľade Bostonu 3:2 a vyrovnaní série na 1:1. "Carl je veľký profesionál a bol naším skvelým hráčom posledných sedem rokov. Od jeho legendárneho gólu v druhom zápase finále play off až po jeho prínos komunite, navždy bude svetlým príkladom pre všetkých hráčov Blues," citovala agentúra AP generálneho manažéra klubu Douga Armstronga.



Gunnarsson počas zámorskej kariéry pôsobil aj v Toronte, celkovo odohral 629 zápasov v základnej časti s bilanciou 138 bodov (30+108). V play off nastúpil na 68 duelov a nazbieral sedem bodov za gól a šesť asistencií.