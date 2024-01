Španielsky motocyklista Carles Falcon podľahol vážnym zraneniam

Rijád 15. januára (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Carles Falcon v pondelok podľahol zraneniam, ktoré utrpel v závere 2. etapy rely Dakar na 448. kilometri. Štyridsaťpäťročný jazdec zomrel osem dní od transportu do nemocnice v saudskoarabskom Al-Duwadimi. Úmrtie skúseného Španiela potvrdil na sociálnej sieti jeho tím TwinTrail Racing.



"Lekársky tím potvrdil, že neurologické poškodenie spôsobenie zástavou srdcovo-cievneho obehu v čase nehody je nezvratné," citovala vyhlásenie TwinTrail Racing agentúra AFP.



Španielsky pretekár utrpel pri páde opuch mozgu v dôsledku zlomeniny stavca. Pri nehode si zlomil tiež päť rebier, ľavé zápästie a kľúčnu kosť. Katalánec sa predstavil na Dakare druhýkrát. Po páde ho našli v bezvedomí a letecky ho vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Al-Duwadimi. Neskôr ho lekári repatriovali do Španielska, kde ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. "Carles bol usmievavý a vždy aktívny človek. Užíval si všetko s vášňou, najmä motorky. Užíval si, že je šťastný na motocykli. Musíme si ho pamätať pre jeho úsmev a pocit šťastia, ktorý v každom z nás vytváral. V mene rodiny a tímu vás prosíme o zachovanie súkromia pri rozlúčkových aktoch, ktoré sa uskutočnia v najbližších dňoch," uviedol Falconov tím vo vyhlásení.