Carlsen a Nepomňaščij získali spoločne titul na MS v blitzi

New York 1. januára (TASR) - Nór Magnus Carlsen a Rus Jan Nepomňaščij získali spoločne titul majstra sveta na šachových MS v blitzi v New Yorku. Obaja si v utorkovom finále podali ruky po siedmej partii, po ktorej bol stav nerozhodný 3,5:3,5.



Carlsen viedol 2:0, no Rus, štartujúci pod neutrálnou vlajkou, hneď vyrovnal na 2:2 a nasledoval vyrovnaný boj. Remízu navrhol Nór. "Ak by sme pokračovali, rozhodujúcim faktorom duelu by bola únava a to by bolo kruté. Verím, že priaznivci rozumejú nášmu rozhodnutiu. Niekomu sa to bude páčiť, inému nie, no je to tak, ako to je," vysvetlil Carlsen podľa FIDE.com.



V súťaži žien triumfovala Číňanka Ťü Wen-ťün, ktorá vo finále zdolala krajanku Lej Tching-ťie 3,5:2,5. Na podujatí sa predstavili aj traja slovenskí reprezentanti, v súťaži mužov obsadil Juraj Druska 161. miesto so ziskom 4,5 bodu, Sebastián Lukáš Kostolanský bol na 167. priečke taktiež s 4,5 b. V súťaži žien skončila Lucia Ševčíková na 72. mieste s 5 bodmi.



Carlsen obhájil v blitzi titul po tom, čo nemohol v New Yorku zopakovať prvenstvo aj v rapide pre spor o dress code. Medzinárodná šachová federácia (FIDE) však napokon ustúpila a umožnila Nórovi hrať aj v džínsoch.