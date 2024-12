ODMIETOL SI PREZLIECŤ DŽÍNSY: Nór odstúpil z majstrovstiev sveta

New York 28. decembra (TASR) - Nór Magnus Carlsen odstúpil z Majstrovstiev sveta v rapide a blitzi v New Yorku. Obhajca oboch titulov tak urobil po tom, čo ho Medzinárodná šachová federácia (FIDE) vyzvala na prezlečenie džínsov.



Líder svetového rebríčka si obliekol džínsy počas piatkového 9. kola, čím porušil pravidlá FIDE. Najprv dostal pokutu 200 dolárov, no potom odmietol splniť žiadosť federácie, aby sa okamžite prezliekol. V 9. kole ho teda diskvalifikovali a následne odstúpil z oboch turnajov. "Povedal som im, že sa prezlečiem na druhý deň, ale oni tvrdili, že to musí byť hneď. Stalo sa to pre mňa záležitosťou princípu, takže sme tu. Úprimne povedané, som príliš starý na to, aby som sa tým zaoberal. Ak chcú toto urobiť, pravdepodobne pôjdem niekam, kde je krajšie počasie," uviedol 34-ročný veľmajster, ktorý je považovaný za jedného z najlepších šachistov histórie. Informácie priniesla agentúra DPA.