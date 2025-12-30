Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Carlsen sa po rapide stal majstrom sveta aj v blitzi

Na snímke Magnus Carlsen. Foto: TASR/AP

Medzi ženami triumfovala v blitzi Bibisara Assaubajevová z Kazachstanu, ktorá si vo finále poradila s Ukrajinkou Annou Muzyčukovou 2,5:1,5.

Autor TASR
Dauha 30. decembra (TASR) - Nórsky šachový veľmajster Magnus Carlsen si po rapide vybojoval titul majstra sveta aj v blitzi. Na šampionáte v katarskej Dauhe zdolal vo finále Nodirbeka Abdusattorova z Uzbekistanu 2,5:1,5. Obhájil tak titul z minulého roka, keď sa o triumf podelil s Rusom Janom Nepomňaščím. Jediný slovenský zástupca a medzinárodný majster Samir Sahidi obsadil konečnú 169. priečku, keď v 19 kolách získal 8,5 bodu.

