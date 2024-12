Carlsen sa vrátil a hral v džínsoch, v blitzi narazí na Niemanna

New York 31. decembra (TASR) - Nórsky šachista Magnus Carlsen sa po zmene pravidiel pre dress code vrátil späť do diania na newyorských MS, kde postúpil do štvrťfinále v blitzi. Medzinárodná šachová federácia (FIDE) zmiernila pravidlá po tom, ako si líder svetového rebríčka odmietol prezliecť džínsy a odstúpil zo šampionátu.



"Je pekné byť späť. Bol to nervózny, ťažký deň," uviedol podľa DPA 36-ročný Nór, ktorý hral opäť v džínsoch. Na zápas s Nemcom Michaelom Bezoldom prišiel s minútovým meškaním. Podľa svojich slov meškal pre to, lebo si chcel kúpiť na túto príležitosť nové džínsy. Napriek tomu dokázal 52-ročného súpera zdolať po 43 ťahoch.



Carlsen si obliekol džínsy počas piatkového 9. kola, čím porušil pravidlá FIDE. Najprv dostal pokutu 200 dolárov, no potom odmietol splniť žiadosť federácie, aby sa okamžite prezliekol. V 9. kole ho teda diskvalifikovali a následne odstúpil z MS v rapide i blitzi. Nór obhajoval v New Yorku oba tituly, v rapide ho získal v nedeľu Rus Volodar Murzin. FIDE následne pravidlá pre dress code zmiernila. "Rozhodol som sa vyskúšať prístup, ktorý poskytne funkcionárom FIDE väčšiu flexibilitu pri posudzovaní vhodnosti oblečenia," povedal prezident FIDE Arkadij Dvorkovič.



Vo štvrťfinále blitzu bude Carlsenovým súperom Američan Hans Niemann, s ktorým mal pred dvoma rokmi spor. Nór vtedy obvinil Niemanna z podvodu. Nasledovala dlhá kontroverzia a mesiace plné vzájomných osočovaní. Trvalo rok, kým sa súperi zmierili a Carlsen uznal, že Niemann pri zápase nepodvádzal. Teraz sa obaja rivali stretnú opäť. "Určite to nie je môj obľúbený súper," dodal Carlsen.