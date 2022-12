Carlsona prepustili z nemocnice, dĺžka jeho absencie je neznáma

Washington 25. decembra (TASR) - Amerického hokejistu Johna Carlsona prepustili z nemocnice po tom, čo ho trafil puk do tváre. Tridsaťdvaročný obranca Washingtonu Capitals však zatiaľ nevie, ako dlho bude pauzovať.



Carlson sa zranil v noci na sobotu počas víťazného zápasu s Winnipegom (4:1), keď ho po 53 sekundách druhej tretiny zasiahla do pravej strany tváre strela obrancu Jets Brendena Dillona. Okamžite spadol na ľad a zakrvavenému mu pomohli do šatne. Po noci v nemocnici sa o neho bude ďalej starať lekársky tím Capitals. "Budeme sledovať, čo s ním bude," povedal tréner Peter Laviolette.



Líder obrany Capitals odohral v prebiehajúcej sezóne 30 zápasov a nazbieral 21 bodov (8+13). Washington si ho vybral v prvom kole draftu v roku 2008 (27. miest) a celú profiligovú kariéru strávil v jeho drese. V základnej časti odohral 917 duelov a nazbieral 614 bodov (140+474), v 123 stretnutiach play off pridal 19 gólov a 54 asistencií. V roku 2018 získal Stanleyho pohár a pred dvoma rokmi boli medzi finalistami o zisk Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu ligy.