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Carlsson ukončil predčasne zápas na ľade Utahu po zrážke s rozhodcom
Útočník Anaheimu opustil ľad v druhej tretine zápasu na ľade Utahu so zranením v hornej časti tela.
Autor TASR
Salt Lake City 22. novembra (TASR) - Švédsky hokejista Leo Carlsson prišiel v noci na nedeľu k zraneniu v zápase zámorskej NHL. Útočník Anaheimu opustil ľad v druhej tretine zápasu na ľade Utahu so zranením v hornej časti tela.
Carlsson odkrýval z ľadu v hlbokom predklone po neúmyselnej zrážke s čiarovým rozhodcom Travisom Toomeym pri mantineli. Pred incidentom si pripísal gól, no jeho tím prehral 2:3. Celkovo má útočník v 23 zápasoch 29 bodov (7+22). Informácie priniesla agentúra AP.
Carlsson odkrýval z ľadu v hlbokom predklone po neúmyselnej zrážke s čiarovým rozhodcom Travisom Toomeym pri mantineli. Pred incidentom si pripísal gól, no jeho tím prehral 2:3. Celkovo má útočník v 23 zápasoch 29 bodov (7+22). Informácie priniesla agentúra AP.