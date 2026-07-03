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Carlsson z Anaheimu podpísal offer sheet ponuku od Philadelphie
Carlsson bol v roku 2023 dvojka draftu a okamžite sa presadil do prvého tímu Ducks.
Autor TASR
Anaheim 3. júla (TASR) - Švédsky hokejový útočník Leo Carlsson z Anaheimu sa môže stať najlepšie plateným hráčom NHL. Od 1. júla získal status obmedzeného voľného hráča a klub Philadelphia Flyers mu predostrel tzv. „offer sheet“ ponuku s ročným platom 18 miliónov dolárov pre nasledujúcich päť sezón. Carlssonov aktuálny zamestnávateľ Anaheim Ducks má sedem dní na to, aby túto ponuku vyrovnal.
Carlsson bol v roku 2023 dvojka draftu a okamžite sa presadil do prvého tímu Ducks. Postupne získal 29, 45 a 67 kanadských bodov. Na jar 2026 sa s tímom prvýkrát prebojoval do play off a v 16 zápasoch nazbieral 11 bodov (4+7). Po sezóne 2025/2026 sa mu skončila nováčikovská zmluva na 950-tisíc dolárov.
Podľa špecializovaného webu puckpedia už podpísal s Philadelphiou zmluvu v spomínanej výške, no o tom, či skutočne zamieri k Flyers, definitívne rozhodne postoj Anaheimu. Philadelphia by získala od Ducks štyri voľby v 1. kolách draftu.
Offer sheet sú pomerne zriedkavé spôsoby, ako kluby NHL získavajú posily do svojich kádrov. Zatiaľ posledným prípadom boli Philip Broberg a Dylan Holloway, ktorých pred dvomi rokmi získal klub St. Louis Blues z Edmontonu. Predtým takýmto spôsobom prestúpil Jesperi Kotkaniemi z Montrealu do Caroliny, pričom išlo o reakciu na offer sheet ponuku, ktorú Montreal predložil v roku 2019 Sebastianovi Ahovi, no Hurricanes ju napokon vyrovnali.
Carlsson bol v roku 2023 dvojka draftu a okamžite sa presadil do prvého tímu Ducks. Postupne získal 29, 45 a 67 kanadských bodov. Na jar 2026 sa s tímom prvýkrát prebojoval do play off a v 16 zápasoch nazbieral 11 bodov (4+7). Po sezóne 2025/2026 sa mu skončila nováčikovská zmluva na 950-tisíc dolárov.
Podľa špecializovaného webu puckpedia už podpísal s Philadelphiou zmluvu v spomínanej výške, no o tom, či skutočne zamieri k Flyers, definitívne rozhodne postoj Anaheimu. Philadelphia by získala od Ducks štyri voľby v 1. kolách draftu.
Offer sheet sú pomerne zriedkavé spôsoby, ako kluby NHL získavajú posily do svojich kádrov. Zatiaľ posledným prípadom boli Philip Broberg a Dylan Holloway, ktorých pred dvomi rokmi získal klub St. Louis Blues z Edmontonu. Predtým takýmto spôsobom prestúpil Jesperi Kotkaniemi z Montrealu do Caroliny, pričom išlo o reakciu na offer sheet ponuku, ktorú Montreal predložil v roku 2019 Sebastianovi Ahovi, no Hurricanes ju napokon vyrovnali.