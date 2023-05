New York 22. mája (TASR) - Americký basketbalista Carmelo Anthony oficiálne ukončil kariéru. Tridsaťosemročný krídelník v prebiehajúcom ročníku NBA neodohral ani jeden duel.



Anthony je v historickej tabuľke strelcov na 9. mieste. Na konte má 28.289 bodov. Do NBA prišiel v roku 2003, keď ho draftoval Denver ako trojku. S tímom Nuggets si v roku 2009 jediný raz zahral finále konferencie. Neskôr pôsobil aj v New Yorku Knicks, Oklahome City, Houstone, Portlande a Los Angeles Lakers. Neúspech na klubovej úrovni si vynahradil na reprezentačnej, keď získal tri zlaté medaily na olympiáde a pod piatimi kruhmi odohral 31 zápasov, najviac z Američanov v histórii.



"Pamätám si dni, keď som nemal nič iba basketbalovú loptu a sen byť niekým viac. Mal som silnú vôľu a na mojej ceste som dostal podporu od fanúšikov klubov, ktorých dres som nosil s hrdosťou. Oni zo mňa urobili to, čo som," rozlúčil sa Anthony podľa AP.