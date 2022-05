Carolina a Calgary vyhrali úvodné zápasy konferenčného semifinále

2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie:



Carolina Panthers - New York Rangers 2:1 pp



/stav série 1:0/





semifinále Západnej konferencie:



Calgary Flames - Edmonton Oilers 9:6



/stav série 1:0/

New York 19. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny a Calgary vstúpili úspešne do sérií 2. kola play off NHL. Carolina vyhrala v prvom dueli semifinále Východnej konferencie doma nad New Yorkom Rangers 2:1 po predĺžení. Hráči Calgary v "prestrelke" v Západnej konferencii zdolali Edmonton 9:6, hetrikom sa blysol Matthew Tkachuk.Rangers na ľade Caroliny dlho viedli po góle Filipa Chytila z 8. minúty, no domáci si v závere riadneho hracieho času vynútili predĺženie. Zariadil ho 143 sekúnd pred sirénou vyrovnávajúcim gólom na 1:1 Sebastian Aho a o triumfe Canes rozhodol vo 4. minúte nadstavenia obranca Ian Cole. Brankár Antti Raanta pomohol Caroline k víťazstvu 27 úspešnými zákrokmi.V prvom dieli hokejovej "bitky o Albertu" uspelo Calgary, ktoré malo skvelý vstup do zápasu a po šiestich minútach hry viedli domáci 3:0. Po dvoch zásahoch Blakea Colemana to bolo v 27. minúte už 5:1 pre Calgary, no Edmonton dokázal štvorgólové manko zmazať - Kailer Yamamoto vyrovnal na začiatku tretej tretiny na 6:6. "Plamene" však napokon strhli víťazstvo na svoju stranu, spečatil ho Tkachuk gólom do prázdnej bránky a prvým hetrikom v kariére v play off. Edmontonu nepomohli ani štyri body kapitána Connora McDavida (1+3).