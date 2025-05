Carolina a Edmonton sa ujali vedenia 1:0 v semifinále konferencií

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Washington Capitals - Carolina Hurricanes 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 24. Protas (Duhaime, Carlson) - 50. Stankoven (Kotkaniemi), 64. Slavin (Martinook, Orlov). Brankári: Thompson - Andersen, strely na bránku: 14:33.



/stav série: 0:1/







semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)



Góly: 3. Stone (Karlsson, Theodore), 10. Stone (Eichel) - 17. Perry (McDavid, Draisaitl), 41. Draisaitl (Bouchard, McDavid), 57. Hyman (Kane, Nugent-Hopkins), 59. Brown (Bouchard). Brankári: Hill - Pickard, strely na bránku: 17:28.



New York 7. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili na ľade Washingtonu 2:1 po predĺžení v úvodnom stretnutí semifinále Východnej konferencie play off NHL. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. O ich triumfe rozhodol v 64. minúte obranca Jacob Slavin. Do vedenia 1:0 na zápasy sa dostali aj hráči Edmontonu, ktorí v úvodnom semifinále Západnej konferencie zvíťazili na ľade Vegas 4:2. Obe série budú pokračovať druhými zápasmi v noci na piatok.V zostave Washingtonu naďalej absentuje slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý v závere základnej časti utrpel zranenie kolena a musel podstúpiť operáciu menisku. Hráči Washingtonu viedli od 24. minúty gólom Alexeia Protasa a stav 1:0 držali do 50. minúty. V nej sa útočník slovenského pôvodu Logan Stankoven dostal k strele spomedzi kruhov a prestrelil brankára Logana Thompsona. Dosiahol tým svoj tretí gól v prebiehajúcej play off. Hurricanes prestrieľali súpera v 3. tretine 11:3, v zápase celkovo 33:14 a obrat skóre zavŕšili v 64. minúte, keď Slavin strelou od modrej čiary využil zakrytý výhľad Thompsona. „,“ konštatoval Slavin podľa nhl.com.Tréner Caroliny Rod Brind’Amour bol rád, že jeho tím dostal na konci odmenu za ofenzívnu snahu: „.“ Za stavu 1:1 boli diváci svedkami kuriózneho momentu, keď útočník Washingtonu Tom Wilson vzal počas prerušenej hry chránič zubov Sebastiana Aha. Útočník Caroliny sa nenechal vyprovokovať a napokon ho dostal späť, no až po tom, čo Wilson po naliehaní podal chránič rozhodcovi.Podľa útočníka Dylana Stromea z Washingtonu bude v ďalších zápasoch dôležité nedovoliť súperovi taký tlak ako v prvom. „,“ uviedol Strome. Obranca Caroliny Jacob Slavin sa stal štvrtým obrancom v histórii Caroliny (resp. jej predchodcu Hartfordu Whalers) s gólom v predĺžení v zápase play off. Pred ním sa to podarilo iba Niclasovi Wallinovi (trikrát), Ianovi Coleovi a Timovi Gleasonovi.Hráči Vegas viedli nad Edmontonom od polovice prvej tretiny 2:0 po dvoch góloch kapitána Marka Stonea. Hostia sa vrátili do zápasu gólom Coreyho Perryho v 17. minúte. K obratu ich povzbudil presný zásah Leona Draisaitla, ktorý v úvode tretej časti vyrovnal na 2:2. Víťazný gól strelil útočník Zach Hyman v 57. minúte, na ktorého o dve minúty nadviazal Connor Brown. „," poznamenal Hyman, ktorý narážal na nevydarený vstup Edmontonu do predošlej série proti Los Angeles, v ktorej jeho tím prehrával 0:2 na zápasy.„Olejári“ zvíťazili v piatom zápase za sebou a vytvorili nový rekord play off NHL, keď vo všetkých piatich otočili nepriaznivý stav. Oilers inkasovali ako prví v šiestich zo siedmich zápasov prebiehajúcej vyraďovacej časti. „,“ konštatoval obranca Edmontonu John Klingberg podľa nhl.com. Brankár Calvin Pickard vychytal piate víťazstvo v sérii.