Carolina a Toronto si zabezpečili účasť v play off

výsledky NHL:



Carolina - Washington 5:1, Toronto - Florida 3:2, New York Rangers - Minnesota 5:4 pp, Chicago - Colorado 2:3 pp a sn, Vancouver - Seattle 0:5

New York 3. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes a Toronta Maple Leafs si v noci na štvrtok zabezpečili účasť v play off NHL. Carolina zdolala doma Washington Capitals 5:1. Slovenský obranca Martin Fehérváry v drese hostí nebodoval, na ľade strávil 17:03 min. Toronto zvíťazilo nad Floridou 3:2.Carolina proti Washingtonu využila tri presilovky, dvakrát sa presadil Jackson Blake. O jediný gól Capitals sa postaral kapitán Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol 892, presný zásah v základnej časti profiligy. Už iba dva góly ho tak delia od vyrovnania historického rekordu Kanaďana Waynea Gretzkého.Toronto rozhodlo o svojom triumfe nad FLoridou v tretej tretine, v ktorej skórovali.Mitchell Marner a Matthew Knies. Hráči New Yorku Rangers uspeli v dueli s Minnesotou 5:4 po predĺžení a vylepšili si pozíciu v boji o druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Dva body pre "jazdcov" zariadil Vincent Trocheck. Chicago prehralo s Coloradom 2:3 po nájazdovom rozstrele, Vancouver podľahol Seattlu 0:5.