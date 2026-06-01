Carolina či Vegas? Finále NHL odštartuje v noci na stredu
Bratislava 1. júna (TASR) - Finálová séria o Stanleyho pohár odštartuje z utorka na stredu. Stretnú sa v nej Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. Hrať sa bude na štyri víťazné duely a v úlohe domáceho tímu sa na základe bodov v základnej časti ako prví predstavia Hurricanes. V Nevade sa budú hrať duely číslo tri a štyri a prípadný šiesty. Všetky zápasy sa začnú o 20.00 severoamerického času, teda od 2.00 ráno SELČ.
Prvý duel je na programe v utorok v Raleigh. „Stále je pred nami dlhá cesta,“ povedal český útočník nevadského tímu Tomáš Hertl, ktorý vo svojom prvom finále v roku 2016 proti Pittsburghu Penguins stál na strane zdolaného tímu San Jose Sharks. „Som nadšený a dúfam, že tentoraz sa to skončí najlepším možným výsledkom,“ citoval portál nhl.com.
Vegas ovládli Pacifickú divíziu, ale podľa počtu bodov (95) boli v tabuľke až na 13. mieste. Pred ním sa umiestnilo deväť tímov Východnej konferencie vrátane Washingtonu Capitals, ten dokonca ani nepostúpil do play off. O to viac je prekvapujúce, že hladko 4:0 na zápasy vyradili najlepšie mužstvo základnej časti Colorado Avalanche.
Carolina naopak ľahko prešla nielen základnou časťou, v ktorej skončila ako najlepší tím Metropolitnej divízie i celého východu a aj ako druhý najlepší tím ligy. Hladko prešla aj všetkými tromi kolami play off, v ktorých prehrala iba jeden zápas. V prvom zmietla Ottawu Senators v štyroch zápasoch, v druhom to zopakovala s Philadelphiou Flyers a v treťom kole si poradila s Montrealom Canadiens 4:1 na zápasy. „Isté je, že to bude niečo úplne iné. Takto ďaleko sa dostane len absolútny top tím. Bude to pre nás obrovská výzva,“ povedal tréner Hurricanes Rod Brind'Amour.
Finálová účasť nebude pre Vegas prvá. Za 9 rokov pôsobenia v profilige už odohral klub dvoje finále. To prvé v roku 2018 prehral s Washingtonom, v druhom pred tromi rokmi zvládol sériu s Floridou a tešil sa z titulu v piatich zápasoch. Carolina, ktorá nadväzuje na predošlý klub Hartford Whalers, je šampión z roku 2006. Finále hrala ešte o štyri roky predtým, keď ju zdolal Detroit. Od roku 2021 sa vždy dostala minimálne do prvého kola a trikrát do finále konferencie.
Oba tímy majú výbornú defenzívu. Carolina je s priemerom 3,23 streleného gólu na zápas v tohtoročnom play off siedma, druhé Vegas je na tom s priemerom 3,63 o čosi lepšie. Carolina má slabšie presilovky, jej úspešnosť je 12,5 percenta, Vegas má priemer 23,9 percent. Hurricanes však jasne vládnu v medzihre. S priemerom 33,7 strely na zápas sú v play off najlepší zo všetkých, ich súper je s 27 strelami až na 11. mieste.
Hlavným lídrom Golden Knights je Mitchell Marner s 21 bodmi (7+14), je to najproduktívnejší hráč play off. „Je to jeden z najlepších hráčov, akých som trénoval, čo sa týka jeho prístupu. Ľudia na ňom nechápu tie drobnosti, ktoré robí a ktoré nevidia. Robí to každý deň. Jeho tréningové návyky sú skvelé,“ uviedol jeho tréner John Tortorella. Jack Eichel je s 18 (2+16) na druhom mieste. Najlepšími strelcami sú s 10 gólmi ďalší hráči Vegas Pavel Dorofejev a Brett Howden. Druhý z nich dal aj najviac víťazných gólov (3) spolu s Loganom Stankovenom z Caroliny. Pre Vegas je dobrá správa, že v sérii s Coloradom sa vrátil do zostavy kapitán Mark Stone, ktorý predtým v play off vynechal päť duelov.
Carolina nemá v ofenzíve také veľké mená ako Eichel, Marner či Stone, ale tréner Brind'Amour môže rotovať štyri vyrovnané formácie. Pomohol mu aj návrat veterána Taylora Halla. Najproduktívnejší hráč ligy zo sezóny 2017-18 vytvoril vo vyraďovačke najúdernejší útok so Stankovenom (9+3) a Jacksonom Blakeom (5+10). Hall má na konte 16 bodov (5+11) a vo vyraďovacej časti mu v produktivite patrí 3. priečka. „Boli našou najlepšou formáciou na konci základnej časti a v play off sa posunuli na inú úroveň. Sú neuveriteľní, sú hlavný dôvod, prečo sme tam, kde sme teraz,“ povedal Jordan Staal, kapitán Caroliny.
„Hurikáni“ v uplynulých dvoch zápasoch s Montrealom inkasovali len jeden gól a s priemerom 1,62 sú v tomto smere suverénnou jednotkou tohtoročnej play off. Vegas je s 2,38 gólmi tretí. Lídrom obrany Caroliny je Jaccob Slavin. Patrí medzi najlepších defenzívnych obrancov ligy. Vo dvojici hrá s Jalenom Chatfieldom, v druhej obrane sú Sean Walker a K'Andre Miller. Na presilových hrách dostáva najviac priestoru z obrancov skúsený Shayne Gostisbehere, štyri zo svojich šiestich bodov (2+4) nazbieral práve v početných výhodách.
Vegas však majú podobne kvalitnú obranu. V prvej pôsobia ofenzívny Shea Theodore (4+7) ostrieľaný Brayden McNabb. V druhej Rasmus Andersson a Noah Hanifin. Golden Knights však majú aj defenzívne schopných útočníkov vrátane hviezd. Marner, Eichel, Stone aj William Karlsson dlhodobo patria k tým lepšie brániacim forvardom.
Na brankárskom poste má Carolina Frederika Andersena. Dánsky 36-ročný veterán je najlepší gólman play off s priemerom 1,41 inkasovaného gólu na zápas s úspešnosťou zákrokov 93,1 percenta. V tohtoročných bitkách o Stanleyho pohár si pripísal aj tri shutouty. Carter Hart z Vegas je však s úspešnosťou 92,4 percenta hneď za ním, priemer inkasovaných gólov má 2,22.
Oči fanúšikov sa budú upierať aj na iné mená. Logan Stankoven prišiel do Caroliny vlani v rámci trejdu, Hurricanes ho získali v marci z Dallasu Stars aj s draftovými výbermi výmenou za Mikka Rantanena. Dvadsaťtriročný útočník sa v tejto sezóne zaradil medzi lídrov a v play off patrí medzi najväčšie opory. Kanaďan so slovenskými koreňmi, ktorého vzdialený bratranec Matej vyrastal v Bratislave a má za sebou prvú sezónu v Ontario Hockey League za Brampton, strelil aj postupový gól vo finále Východnej konferencie a k tomu pridal dve asistencie.
V drese Vegas zasa môže zažiariť Ivan Barbašov. Ten v roku 2019 vyhral Stanleyho pohár so St. Louis Blues a v roku 2023 s Vegas. V tohtoročnej vyraďovačke má 12 bodov (5+7) zo 16 zápasov.
A ešte jeden štatistický údaj na záver. Carolina sa stala prvým tímom, ktorý sa dostal do finále po 13 zápasoch, odkedy NHL v sezóne 1986/87 zaviedla formát play off na 4 víťazné duely.
Program finále NHL:
1. zápas: streda 3. júna, 2.00 SELČ: Carolina - Vegas
2. zápas: piatok 5. júna, 2.00 SELČ: Carolina - Vegas
3. zápas: nedeľa 7. júna, 2.00 SELČ: Vegas - Carolina
4. zápas: utorok 10. júna, 2.00 SELČ: Vegas - Carolina
prípadný 5. zápas piatok 12. júna 2.00 SELČ: Carolina - Vegas
prípadný 6. zápas: pondelok 15. júna, 2.00 SELČ: Vegas - Carolina
prípadný 7. zápas: štvrtok 18. júna, 2.00 SELČ: Carolina - Vegas
