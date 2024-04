Carolina otočila duel s Islanders, Vegas zdolal Dallas

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konfeencie - 2. zápasy:



Boston - Toronto 2:3

/stav série: 1:1/





Carolina - New York Islanders 5:3

/stav série: 2:0/







štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Dallas - Vegas 3:4

/stav série: 0:1/



Edmonton - Los Angeles 7:4



/stav série: 1:0/

New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Toronta zvíťazili v druhom zápase 1. kola play off NHL na ľade Bostonu 3:2 a vyrovnali stav série na 1:1. O triumfe Maple Leafs rozhodol v 53. minúte Auston Matthews. Carolina uspela aj v druhom stretnutí s New Yorkom Islanders, keď otočila z 0:3 na 5:3. Štart do štvrťfinálovej série Západnej konferencie sa vydaril hráčom obhajcu titulu z Vegas Golden Knights, ktorí triumfovali na ľade Dallasu 4:3. Edmonton zdolal Los Angeles 7:4, Zach Hyman sa blysol hetrikom a kapitán Connor McDavid si pripísal päť asistencií.Hrdinom Toronta bol najlepší kanonier (69 gólov) zo základnej časti Matthews. V tretej tretine si spracoval puk na modrej čiare a prekonal Linusa Ullmarka. Center prvej formácie hostí si pripísal aj dve asistencie a vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Max Domi zaznamenal gól a asistenciu a Iľja Samsonov predviedol 27 zákrokov. Maple Leafs chýbal aj v druhom zápase švédsky útočník William Nylander. Bostonu pritom vyšla prvá tretina, keď dvakrát viedol. Skóre otvoril Morgan Geekie a osem sekúnd pred predstávkou sa po zadovke Pavla Zachu presadil z prvej David Pastrňák.Hurricanes predviedli proti Islanders dokonalý obrat. Po prvej tretine prehrávali už 0:3, keď sa v drese hostí postupne presadili Kyle Palmieri, Bo Horvat a Anders Lee. V druhej časti však počas presilovej hry dostal domácich späť do zápasu Teuvo Teräväinen. Carolina potom v treťom dejstve zaznamenala štyri góly. V jej polovici znížili Seth Jarvis a v 58. minúte sa v rozmedzí deviatich sekúnd presadili Sebastian Aho a Jordan Martinook. Fínsky útočník vyrovnal počas hry bez brankára a Martinook spoza bránky prekvapil Semiona Varlamova. Výsledok potvrdil strelou do prázdnej bránky Jake Guentzel.Vegas zvládol prvý duel na ľade víťaza Západnej konferencii z Dallasu. Do zostavy Golden Knights sa vrátil kapitán Mark Stone a už po 83 sekundách využil početnú výhodu. V polovici prvej časti na neho nadviazal Jonathan Marchessault a upravil na 2:0. V 17. minúte znížil Jamie Benn, ale o 104 sekúnd vrátil hosťom dvojgólové vedenie Tomáš Hertl. Päťgólovú prvú tretinu uzavrel domáci Jason Robertson. Víťazný presný zásah dosiahol v úvode druhého dejstva Brayden McNabb. Stars v 52. minúte vrátil späť do hry Mason Marchment, ale v závere už ani v šiestich nedokázali vyrovnať.Oilers potiahli za prvým triumfom v sérii hráči z prvej formácie. Hyman si okrem premiérového hetriku vo vyraďovacej časti pripísal aj asistenciu. Obranca Evan Bouchard mal bilanciu 0+4, ale najproduktívnejším hráčom duelu bol kapitán McDavid. Fenomenálny kanadský útočník zaznamenal až päť asistencií. Adam Henrique a Leon Draisaitl dosiahli zhodne gól a asistenciu.