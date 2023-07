Carolina podpísala ročný kontrakt s obrancom DeAngelom

New York 25. júla (TASR) - Americký hokejista Tony DeAngelo sa vrátil druhýkrát v priebehu troch sezón do Caroliny Hurricanes. Obranca podpísal s klubom zámorskej NHL ročný jednocestný kontrakt v hodnote 1,675 milióna USD.



Dvadsaťsedemročný DeAngelo pôsobil v Caroline prvýkrát v sezóne 2021/22. V lete minulého roka ho Hurricanes vymenili do Philadelphie za výber v štvrtom kole draftu. Flyers s ním následne po jeho získaní podpísali dvojročnú zmluvu na 10 miliónov USD, no začiatkom tohto mesiaca ho umiestnili na waiver listinu. V uplynulom ročníku nazbieral v 70 zápasoch 42 bodov (11+31).