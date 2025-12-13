< sekcia Šport
Carolina podpísala s Nyströmom novú 4-ročnú zmluvu
Carolina draftovala Nyströma v roku 2021.
Autor TASR
Raleigh 13. decembra (TASR) - Švédsky hokejista Joel Nyström sa dohodol na predĺžení spolupráce s Carolinou Hurricanes. S klubom zámorskej NHL podpísal novú štvorročnú zmluvu v hodnote 4,9 milióna amerických dolárov. Platiť začne od budúcej sezóny.
Carolina draftovala Nyströma v roku 2021. Dvadsaťtriročný obranca pôsobil do tohto ročníka vo švédskom Färjestad BK a v profilige si odkrútil debut 24. októbra v stretnutí s Coloradom. V dosiaľ 23 odohraných zápasoch NHL si pripísal štyri asistencie. „Joel sa dostal do zostavy začiatkom sezóny a dokázal, že do NHL patrí. Sedí k nášmu hernému štýlu a tešíme sa na jeho ďalší rozvoj v Caroline,“ uviedol generálny manažér Hurricanes Eric Tulsky. Informácie priniesla kanadská TSN.
