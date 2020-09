Carolina poslala Edmundsona do Montrealu výmenou za draftový výber

Raleigh 13. septembra (TASR) - Carolina poslala v rámci NHL práva na kanadského hokejistu Joela Edmundsona do Montrealu výmenou za výber v piatom kole draftu. Pokiaľ Canadiens neuzavrú do októbra s 27-ročným obrancom kontrakt, stane sa voľným hráčom.



Edmundson odohral za Hurricanes jednu sezónu po tom, ako v roku 2019 získal Stanleyho pohár so St. Louis Blues. Nastúpil v nej na 68 zápasov, v ktorých si pripísal sedem gólov a trinásť asistencií, v play off pridal štyri štarty. Informovala o tom agentúra AP.