Carolina postúpila cez Ottawu, Minnesota vyrovnala sériu s Dallasom
O triumfe Minnesoty rozhodol 29 sekúnd pred koncom predĺženia Boldy, ktorý tečoval strelu Jareda Spurgeona.
New York 26. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes ako prví postúpili do 2. kola play off zámorskej NHL. V noci na nedeľu zvíťazili na ľade Ottawy Senators 4:2 a celú sériu vyhrali 4:0 na zápasy. Vypadnutie odvrátili hráči Pittsburghu, ktorí triumfovali vo Philadelphii 4:2, a sériu znížili na 1:3. Minnesota si doma poradila s Dallasom 3:2 po predĺžení, v ktorom rozhodol Matthew Boldy, a vyrovnala na 2:2 na zápasy.
Carolina potvrdila pozíciu najvyššie nasadeného tímu na východe. Diváci v Ottawe čakali na góly do konca druhej tretiny, keď poslal hostí do vedenia v 35. minúte Taylor Hall, no hneď na to vyrovnal Drake Batherson. Hurricanes si v tretej časti vybudovali vedenia vďaka zásahom Logana Stankovena a Sebastiana Aha. Za domácich znížil 1:49 pred koncom Dylan Cozens, no pri hre bez brankára inkasovali z hokejky Aha, ktorý potvrdil postup do 2. kola.
Carolina sa v ňom stretne s víťazom „bitky o Pennsylvániu“. V nej si v noci na nedeľu pripísali prvý bod hráči Pittsburghu. Pod výhru vo Philadelphii sa podpísali gólom a asistenciou Sidney Crosby a Rickard Rakell. Piaty duel je na programe v utorok v noci na ľade Penguins.
O triumfe Minnesoty rozhodol 29 sekúnd pred koncom predĺženia Boldy, ktorý tečoval strelu Jareda Spurgeona. Brock Faber zaznamenal gól a asistenciu, Kirill Kaprizov mal dve asistencie a brankár Jesper Wallstedt predviedol až 43 úspešných zákrokov. Za Dallas mali Matt Duchene a Mikko Rantanen bilanciu 0+2 a Jake Oettinger kryl 40 striel domácich.
Carolina potvrdila pozíciu najvyššie nasadeného tímu na východe. Diváci v Ottawe čakali na góly do konca druhej tretiny, keď poslal hostí do vedenia v 35. minúte Taylor Hall, no hneď na to vyrovnal Drake Batherson. Hurricanes si v tretej časti vybudovali vedenia vďaka zásahom Logana Stankovena a Sebastiana Aha. Za domácich znížil 1:49 pred koncom Dylan Cozens, no pri hre bez brankára inkasovali z hokejky Aha, ktorý potvrdil postup do 2. kola.
Carolina sa v ňom stretne s víťazom „bitky o Pennsylvániu“. V nej si v noci na nedeľu pripísali prvý bod hráči Pittsburghu. Pod výhru vo Philadelphii sa podpísali gólom a asistenciou Sidney Crosby a Rickard Rakell. Piaty duel je na programe v utorok v noci na ľade Penguins.
O triumfe Minnesoty rozhodol 29 sekúnd pred koncom predĺženia Boldy, ktorý tečoval strelu Jareda Spurgeona. Brock Faber zaznamenal gól a asistenciu, Kirill Kaprizov mal dve asistencie a brankár Jesper Wallstedt predviedol až 43 úspešných zákrokov. Za Dallas mali Matt Duchene a Mikko Rantanen bilanciu 0+2 a Jake Oettinger kryl 40 striel domácich.
1. kolo play off NHL
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - 4. zápasy:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:4 /stav série: 3:1/
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:4 /konečný stav série: 0:4, postúpila Carolina/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - 4. zápas:
Minnesota Wild - Dallas Stars 3:2 pp /stav série: 2:2/
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - 4. zápasy:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:4 /stav série: 3:1/
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:4 /konečný stav série: 0:4, postúpila Carolina/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - 4. zápas:
Minnesota Wild - Dallas Stars 3:2 pp /stav série: 2:2/