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Carolina predviedla obrat, aký profiliga nezažila 82 rokov

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Hráč Caroliny Hurricanes Seth Jarvis (24) a brankár Caroliny Hurricanes Carter Hart (79) počas druhého zápasu finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights v Raleighu 4. júna 2026. Foto: TASR/AP

Hurricanes tromi gólmi od 51. do 56. minúty strhli vedenie na svoju stranu a hoci ešte Mark Stone vyrovnal v závere na 3:3, v extračase rozhodol v presilovke o triumfe domácich Seth Jarvis.

Autor TASR
Raleigh 5. júna (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyrovnali stav finálovej série play off zámorskej NHL na 1:1, keď na domácom ľade zdolali Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení. V polovici tretej časti pritom ešte prehrávali 0:2.

Hurricanes tromi gólmi od 51. do 56. minúty strhli vedenie na svoju stranu a hoci ešte Mark Stone vyrovnal v závere na 3:3, v extračase rozhodol v presilovke o triumfe domácich Seth Jarvis.

Carolina sa stala prvým tímom v NHL za posledných 82 rokov, ktorý vyhral zápas vo finálovej sérii, hoci ešte 10 minút pred koncom riadneho času prehrával viacgólovým rozdielom.

Naposledy sa podobný kúsok podaril hokejistom Montrealu v roku 1944. Canadiens vo štvrtom stretnutí finále prehrávali s Chicagom Black Hawks v tretej tretine 1:4, ale napokon vyhrali 5:4 po predĺžení.
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