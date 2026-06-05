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Carolina predviedla obrat, aký profiliga nezažila 82 rokov
Hurricanes tromi gólmi od 51. do 56. minúty strhli vedenie na svoju stranu a hoci ešte Mark Stone vyrovnal v závere na 3:3, v extračase rozhodol v presilovke o triumfe domácich Seth Jarvis.
Autor TASR
Raleigh 5. júna (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyrovnali stav finálovej série play off zámorskej NHL na 1:1, keď na domácom ľade zdolali Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení. V polovici tretej časti pritom ešte prehrávali 0:2.
Hurricanes tromi gólmi od 51. do 56. minúty strhli vedenie na svoju stranu a hoci ešte Mark Stone vyrovnal v závere na 3:3, v extračase rozhodol v presilovke o triumfe domácich Seth Jarvis.
Carolina sa stala prvým tímom v NHL za posledných 82 rokov, ktorý vyhral zápas vo finálovej sérii, hoci ešte 10 minút pred koncom riadneho času prehrával viacgólovým rozdielom.
Naposledy sa podobný kúsok podaril hokejistom Montrealu v roku 1944. Canadiens vo štvrtom stretnutí finále prehrávali s Chicagom Black Hawks v tretej tretine 1:4, ale napokon vyhrali 5:4 po predĺžení.
Hurricanes tromi gólmi od 51. do 56. minúty strhli vedenie na svoju stranu a hoci ešte Mark Stone vyrovnal v závere na 3:3, v extračase rozhodol v presilovke o triumfe domácich Seth Jarvis.
Carolina sa stala prvým tímom v NHL za posledných 82 rokov, ktorý vyhral zápas vo finálovej sérii, hoci ešte 10 minút pred koncom riadneho času prehrával viacgólovým rozdielom.
Naposledy sa podobný kúsok podaril hokejistom Montrealu v roku 1944. Canadiens vo štvrtom stretnutí finále prehrávali s Chicagom Black Hawks v tretej tretine 1:4, ale napokon vyhrali 5:4 po predĺžení.