Carolina prišla o Svečnikova, po operácii si v tejto sezóne už nezahrá

New York 14. marca (TASR) - Tím zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes v utorok oznámil, že útočník Andrej Svečnikov bude mimo hry do konca prebiehajúcej sezóny po tom, čo si pretrhol predný skrížený väz v pravom kolene.



Dvadsaťdvaročný Svečnikov sa zranil v noci na sobotu pri prehre s Vegas (0:4) a vo štvrtok ho čaká operácia. "Po konzultáciách so svetovými expertmi sme sa rozhodli, že pre Andrejovu budúcnosť bude najlepšie, aby podstúpil túto operáciu," povedal prezident a generálny manažér Don Waddell.



Pre Carolinu je to veľká strata v závere sezóny. Ruský krídelník nazbieral v prebiehajúcom ročníku 55 bodov (23+32) a delí sa o druhú priečku v produktivite tímu.