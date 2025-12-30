Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Carolina si stiahla z waiver listiny centra Philpa

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Philp odohral v tejto sezóne v drese Edmontonu 15 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.

Autor TASR
Raleigh 30. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Noah Philp bude vo svojej kariére v NHL pokračovať v Caroline. Vedenie Hurricanes si 27-ročného centra stiahlo z waiver listiny, kam ho zaradil Edmonton Oilers. Informoval o tom zámorský portál tsn.ca. Philp odohral v tejto sezóne v drese Edmontonu 15 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.
