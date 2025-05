Carolina v play off bez domácej prehry,v Edmontone dvojgólový Henrique

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Carolina Hurricanes - Washington Capitals 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)



Góly: 11. Gostisbehere (Kotkaniemi, Robinson), 22. Jarvis (Aho, Orlov), 49. Hall (Roslovic, Walker), 57. Walker (Hall), 58. Svečnikov (Martinook, Staal) – 46. Chychrun (Roy, Dubois), 53. Ovečkin (Strome, Chychrun). Brankári: Andersen - Thompson, strely na bránku: 37:21



/stav série: 3:1/







semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Góly: 2. Henrique (Brown), 14. Henrique (Hyman, Kane), 28. Kane (McDavid, Bouchard). brankári: Skinner - Hill, strely na bránku: 32:23



/stav série: 3:1/

New York 13. mája (TASR) - Hokejistov Caroliny i Edmontonu delí jedno víťazstvo od postupu do konferenčného finále v play off NHL. Hurricanes vyhrali v noci na utorok vo štvrtom dueli 2. kola play off NHL nad Washingtonom 5:2 a vedú 3:1 na zápasy. Rovnaký stav je aj v sérii medzi Edmontonom a Vegas, Oilers uspeli vo štvrtom dueli 3:0.Carolina vyhrala v tohtoročnom play off všetkých päť domácich zápasov, pod najnovší triumf sa podpísali zhodne dvoma kanadskými bodmi Taylor Hall a Sean Walker (obaja 1+1). Rovnakú bilanciu mal v drese hostí Jakob Chychrun. Alexander Ovečkin sal svoj 77. gól v play off v kariére a dostal sa pred Maria Lemieuxa na dvanáste miesto v historickej tabuľke. Hurricanes môžu postup spečatiť v noci na piatok na ľade Washingtonu.Pod triumf Edmontonu sa dvoma gólmi podpísal Adam Henrique a čisté konto zaznamenal brankár Stuart Skinner, ktorý kryl 23 striel súpera. Evander Kane mal bilanciu 1+1. Piaty zápas, po ktorom sa už môže Edmonton tešiť z postupu, je na programe v noci na štvrtok na ľade Vegas.