Carolina vyhrala aj druhý duel s Philadelphiou
Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes uspeli aj v druhom domácom dueli 2. kola play off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3:2 nad Philadelphiou a jeho tím tak vedie v semifinále Východnej konferencie už 2:0 na zápasy. Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále Západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3:1.
Philadelphia mala parádny vstup do zápasu, keď v piatej minúte skóroval Jamie Drysdale v presilovke a už o 39 sekúnd neskôr zvýšil Sean Couturier na 2:0 pre hostí. Carolina tak vôbec prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke musela doťahovať náskok súpera. Ešte v prvej perióde znížil v početnej výhode Nikolaj Ehlers a duel poslal do predĺženia Seth Jarvis gólom necelých deväť minút pred koncom tretej tretiny. V čase 78:51 sa potom stal hrdinom domácich Hall, ktorý z dorážky zblízka prekonal českého brankára Dana Vladařa.
Kanadský brankár Carter Hart vychytal prvý triumf Vegas v sérii s Anaheimom, keď zneškodnil 33 z 34 striel hostí. Víťazný gól si necelých päť minút pred koncom tretej tretiny pripísal ruský útočník Ivan Barbašov, ktorý tak bleskovo zareagoval na vyrovnávajúci zásah hostí v podaní Mikaela Granlunda. Víťazstvo Golden Knights spečatil gólom do prázdnej bránky Mitch Marner, ten mal v stretnutí na konte aj asistenciu.
NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
semifinále Východnej konferencie - druhý zápas:
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 po predĺžení
/stav série: 2:0/
semifinále Západnej konferencie - prvý zápas:
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:1
/stav série: 1:0/
