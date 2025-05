Carolina vyhrala na ľade Floridy a stav série znížila na 1:3

NHL - finále Východnej konferencie



štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Carolina Hurricanes 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 31. Stankoven (Nikišin), 58. Aho (Svečnikov, Jarvis), 59. Staal (Burns). Brankári: Bobrovskij - Andersen, strely na bránku: 20:28



/stav série: 3:1/

Sunrise 27. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zostali v hre o Stanleyho pohár. V noci na utorok odvrátili triumfom 3:0 na ľade obhajcu titulu Floridy Panthers hrozbu vyradenia z play off a stav série finále Východnej konferencie NHL znížili na 1:3. Čisté konto s 20 zákrokmi si pripísal brankár hostí Frederik Andersen.Carolinu poslal v polovici stretnutia do vedenia Logan Stankoven, v závere náskok gólmi do prázdnej bránky poistili Sebastian Aho a Jordan Staal.povedal dánsky brankár Andersen, ktorý zaznamenal druhé čisté konto v prebiehajúcej vyraďovačke. V predchádzajúcom treťom finálovom súboji ho v bránke nahradil Pjotr Kočetkov.Pre „Canes“ to bolo prvé víťazstvo vo finále Východnej konferencie od 1. júna 2006. Nasledovalo 15 prehier v konferenčnom finále za sebou, keď neuspeli v štyroch dueloch s Pittsburghom Penguins (2009), Bostonom Bruins (2019) i s Floridou Panthers (2023). V júni 2006 dal víťazný gól Caroliny v siedmom finále na východe proti Buffalu (4:2) jej súčasný kouč Rod Brind’Amour.Floride v druhom stretnutí za sebou chýbal pre zranenie v dolnej časti tela útočník Sam Reinhart, pre zdravotné problémy absentovali aj ďalší útočník A.J. Greer a obranca Niko Mikkola.Piaty duel je na programe v noci na štvrtok o 2.00 SELČ na ľade Caroliny.