Carolina vyhrala na ľade Montrealu 4:0 a je krok od postupu
Montreal 28. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále Východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4:0 a už iba krok ich delí od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3:1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral za domácich 17:18 min. a v stretnutí nebodoval.
Základ úspechu položili hostia v Bell Centre už v úvodnej tretine. Montreal zrazila na kolená necelá trojminútovka v rozmedzí 15. a 18. minúty, keď inkasoval hneď trikrát. Skóre otvoril v presilovej hre Sebastian Aho, dvojgólové vedenie zabezpečil víťazovi základnej časti na východe kapitán Jordan Staal a na 3:0 zvýšil Logan Stankoven. Hurricanes následne duel kontrolovali, v prostrednej časti gól nepadol, pričom Montreal hral trikrát v oslabení. Namiesto záverečného náporu si kanadský tím v treťom dejstve nevypracoval prakticky nič. Hostia vyhrali túto časť suverénne 19:3 na strely a počas celého stretnutia prestrieľali svojho súpera v pomere 43:18. Štvrtý presný zásah pridal do odkrytej bránky Andrej Svečnikov.
Český brankár Jakub Dobeš si okrem troch inkasovaných gólov pripísal aj 39 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Frederik Andersen vychytal nulu. Tridsaťšesťročný Dán zaznamenal piaty shutout v play off v drese Hurricanes, čím vytvoril nový klubový rekord, keď prekonal Cama Warda.
finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 0:4
/stav série: 1:3/
