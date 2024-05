Carolina vyhrala na ľade Rangers 4:1, Colorado prehralo 1:5 s Dallasom

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas:



New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:4



/stav série: 3:2/







Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:5



/stav série: 1:3/

New York 14. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali v piatom semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 4:1. Pred piatkovým domácim zápasom tak znížili stav série na 2:3. Na západe vyhral Dallas aj druhý duel na ľade Colorada (5:1) a v sérii vedie 3:1. Najbližšie ho čaká domáce stretnutie v noci na štvrtok.Hurricanes sa vďaka víťazstvu nad najlepším tímom základnej časti v Madison Square Garden vyhli predčasnému koncu sezóny. Prví skórovali domáci až v 27. minúte, keď sa Jacob Trouba gólovo presadil v oslabení. Stars mali štyri presné zásahy v záverečnom dejstve. Najprv vyrovnal kapitán Jordan Staal a v 47. minúte vsietil víťazný gól Evgenij Kuznecov. Po dva kanadské body mali Martin Nečas (1+1) a Jack Durry (0+2).Na víťazstve Dallasu sa podieľal dvoma gólmi Wyatt Johnston. Boli to úvodný a víťazný na priebežných 2:0 v 26. minúte s asistenciou Mira Heiskanena. Ten mal tri kanadské body za gól a dve asistencie. Colorado sa muselo zaobísť bez útočníka Valerijho Ničuškina, ktorého vedenie ligy suspendovalo hodinu pred zápasom na minimálne šesť mesiacov a umiestnilo do hráčskeho asistenčného programu NHL/NHLPA. Najlepší strelec svojho tímu v tejto play off (9) už bol v prebiehajúcej sezóne v asistenčnom programe. NHL i Hráčska asociácia tak urobili podľa agentúry AP opätovne pre porušenie podmienok tohto programu.