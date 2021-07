Carolina vymenila Beana do Columbusu, Reinhart opúšťa Buffalo

New York 24. júla (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Carolina Hurricanes vymenil obrancu Jakea Beana do Columbusu Blue Jackets za 44. výber v tohtoročnom drafte. Blue Jackets potrebovali posilniť modrú čiaru po tom, ako poslali hviezdneho Setha Jonesa do Chicaga.



Dvadsaťtriročný Bean nazbieral v 44 zápasoch minulej sezóne 12 bodov (1+11) v drese Hurricanes, ktorí ho draftovali do NHL v roku 2016 z 13. miesta. Blue Jackets získali 44. výber v drafte krátko predtým práve výmenou za Jonesa.



Podľa insidera TSN Hockey Pierrea LeBruna sa uskutoční aj ďalšia zaujímavá výmena. Po siedmich rokoch by mal Buffalo Sabres opustiť 25-ročný útočník Sam Reinhart, ktorý v minulej sezóne strelil v 54 zápasoch 25 gólov a vytvoril si kariérne maximum. K tomu pridal 15 asistencií. Sabres draftovali Kanaďana v roku 2014 z 2. miesta. Počas siedmich sezón nastúpil na 454 zápasov základnej časti s bilanciou 134+161. Minulý október podpísal ročnú zmluvu na 5,2 milióna dolárov.