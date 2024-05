Carolina zdolala Islanders, strelila dva góly v priebehu ôsmich sekúnd

1. kolo play off NHL:



štvrťfinále Východnej konferencie:



5. zápasy:



Boston - Toronto 1:2 pp



/stav série: 3:2/







Carolina - NY Islanders 6:3



/stav série: 4:1, Carolina postúpila do semifinále/

New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali v noci na stredu v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 6:3 a postúpili do semifinále play off Východnej konferencie. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy triumfovali 4:1 a v ďalšej fáze narazia na víťaza základnej časti New York Rangers. Boston prehral s Torontom 1:2 po predĺžení a nevyužil tak domáce prostredie na úspešné zakončenie 1. kola play off – v sérii vedie 3:2 na zápasy.Hurricanes stratili na konci prostredného dejstva dvojgólové vedenie. Kľúčové pre nich boli následne dva góly v priebehu ôsmich sekúnd – v 45. minúte prišiel najprv víťazný v podaní Jacka Druryho, nadviazal naňho Stefan Noesen. Presný zásah na 4:3 vsietil Drury z ľavého kruhu po zablokovanej strele spoluhráča Bradyho Skjeiho. Ďalší gól padol po kikse brankára hostí Semjona Varlamova, ktorý poslal puk spoza brány priamo do cesty Noesena. Ich nadchádzajúci súper vyradil v úvode play off Washington Capitals so Slovákom Martinom Fehérvárym jasne 4:0 na zápasy.