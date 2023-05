Carolina zdolala na úvod 2. kola play off New Jersey, Tatar s mínuskou

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas



Carolina - New Jersey 5:1



/stav série: 1:0/







semifinále Západnej konferencie - 1. zápas



Vegas - Edmonton 5:4 v 3. tretine

New York 4. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili v prvom zápase 2. kola play off NHL nad New Jersey 5:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese hostí nebodoval, počas vyše 14-tich minút si pripísal mínusový bod.Hurricanes položili základ víťazstva v prvej tretine, ktorú vyhrali 2:0 po tom, čo prestrieľali "diablov" 11:1. Jesperi Kotkaniemi v 22. minúte gólom na 3:0 vyhnal z bránky Akiru Schmida, ktorého nahradil Vítek Vaněček. Nathan Bastian síce v 26. minúte znížil na 3:1, no domáci v záverečnej časti dvoma gólmi poistili svoj triumf. Nadviazali ním na úspešný vstup do predošlej série s New Yorkom Islanders, keď sa takisto na domácom ľade dostali do vedenia 1:0.Tatar nastúpil na krídle prvého útoku "diablov" a okrem mínusky zaznamenal aj jednu strelu a jeden hit. Devils chýbal útočník Timo Meier, ktorý utrpel zranenie v zápase proti New Yorku Rangers po bodyčeku od Jacoba Troubu.Hráči Vegas viedli nad Edmontonom v prvom semifinále Západnej konferencie v tretej tretine 5:4.