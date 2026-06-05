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Carolina zdolala v druhom finále Vegas a vyrovnala sériu

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Andrei Svechnikov (37) z tímu Carolina Hurricanes, Nic Dowd (26) z Vegas Golden Knights a Cole Smith (22) bojujú o puk počas 2. zápasu finálovej série Stanley Cupu v hokejovej NHL v Raleigh v Severnej Karolíne vo štvrtok 4. júna 2026. Foto: TASR/AP

Stretnutie v Raleigh lepšie rozbehli hostia, ktorí po dvoch tretinách viedli 2:0 vďaka zásahom Bretta Howdena.

Autor TASR
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New York 5. júna (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení. Súboj o Stanleyho pohár tak pred presunom do Las Vegas vyrovnali na 1:1, tretí duel v T-Mobile Arene je na programe v noci na nedeľu.

Stretnutie v Raleigh lepšie rozbehli hostia, ktorí po dvoch tretinách viedli 2:0 vďaka zásahom Bretta Howdena. Skóre sa nemenilo až do polovice záverečného dejstva, potom však prišiel obrat. V drese Hurricanes najskôr znížil Logan Stankoven, krátko nato vyrovnal Mark Jankowski a v 56. minúte preklopil misky váh na stranu domácich Jordan Staal. Triumf domácich sa nerodil ľahko, v predposlednej minúte tretej tretiny si ešte vynútil predĺženie Mark Stone. O víťazstve Caroliny napokon rozhodol Seth Jarvis v presilovej hre.



NHL - finále Stanleyho pohára

druhý zápas /na 4 víťazstvá/:

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:3 pp

/stav série: 1:1/
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