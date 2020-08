Carolina zdolala v prvom zápase po reštarte súťaže NY Rangers 3:2

1. zápas predkola play off:



Carolina - NY Rangers 3:2



/stav série: 1:0/



Toronto 1. augusta (TASR) - Zámorská hokejová NHL sa po štyriapolmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu opäť rozbehla. V úvodnom zápase rozšíreného play off zvíťazili hráči Caroliny Hurricanes nad New Yorkom Rangers 3:2. Ujali sa tak vedenia v sérii predkola play off, ktorá sa hrá na tri víťazstvá.Carolina mala výborný štart a už po 61 sekundách sa dostala do vedenia. Teuvo Teräväinen prihral po peknej kombinácii na ľavú stranu Jaccobovi Slavinovi a ten rozvlnil sieť. Neprešli ani dve minúty a na ľade sa strhla prvá bitka a nervozitu bolo cítiť aj v ďalšom priebehu úvodnej tretiny, ktorú rozkúskovali časté vylúčenia. V 26. minúte mohol zvýšiť Warren Foegele, ale samostatný únik mu nevyšiel. Chvíľu na to však využila Carolina presilovku zásluhou Sebastiana Aha. Mika Zibanejad síce v 35. min znížil, no desať minút pred koncom viedla Carolina opäť o dva góly, keď sa presadil Martin Nečas. V závere ešte skorigoval Marc Staal, ale "jazdcom" sa už vyrovnať nepodarilo.Duel sa hral v Toronte, jednom z dvojice "", teda neutrálnych dejísk. V Toronte sa rozložilo 12 tímov z Východnej konferencie, v Edmontone tucet mužstiev zo Západnej konferencie. Na finále oboch konferencií a na finále play off sa všetky kluby presunú do Edmontonu.Šancu dohrať súťažnú sezónu dostalo 24 z 31 klubov, sedem najhorších tímov v základnej časti už nepokračuje. Najlepšie štyri tímy z oboch konferencií majú istú účasť v 1. kole play off a zabojujú v skupine o nasadenie. Zvyšných 16 klubov zabojuje o účasť v 1. kole play off v predkole na tri víťazné zápasy.