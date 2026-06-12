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Carolina zdolala Vegas v piatom zápase, vo finálovej sérii vedie 3:2
Hostí poslal do vedenia Pavel Dorofeyev, ale veterán Jordan Staal vyrovnal a po prvej tretine bol stav 1:1.
Autor TASR
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Raleigh 12. júna (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v piatom finále play off NHL nad Vegas Golden Knights 4:2 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Tromi bodmi sa blysol útočník Nikolaj Ehlers. Šiesty duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas, Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii.
Hostí poslal do vedenia Pavel Dorofeyev, ale veterán Jordan Staal vyrovnal a po prvej tretine bol stav 1:1. V druhej využil Andrej Svečnikov presilovú hru a Sebastian Aho dal následne rozdielový gól. V treťom dejstve sa Svečnikov presadil v početnej výhode aj po druhý raz, Dorofejev potom už len skorigoval na konečných 4:2.
Hostí poslal do vedenia Pavel Dorofeyev, ale veterán Jordan Staal vyrovnal a po prvej tretine bol stav 1:1. V druhej využil Andrej Svečnikov presilovú hru a Sebastian Aho dal následne rozdielový gól. V treťom dejstve sa Svečnikov presadil v početnej výhode aj po druhý raz, Dorofejev potom už len skorigoval na konečných 4:2.
finále Stanleyho pohára 5. zápas /na 4 víťazstvá/:
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Aho (Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel). Brankári: Bussi - Hart, strely na bránku: 24:24, rozhodcovia: McCauley, Rooney - MacPherson, Berg, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.
Carolina: Bussi – Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook, Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, Carrier
Vegas: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, Karlsson, Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, Smith
/stav série: 3:2/
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Aho (Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel). Brankári: Bussi - Hart, strely na bránku: 24:24, rozhodcovia: McCauley, Rooney - MacPherson, Berg, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.
Carolina: Bussi – Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook, Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, Carrier
Vegas: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, Karlsson, Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, Smith
/stav série: 3:2/