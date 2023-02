Carolina získala Puljujärviho z Edmontonu výmenou za Puistolu

Raleigh/Edmonton 28. februára (TASR) - Kluby zámorskej NHL Carolina Hurricanes a Edmonton Oilers zrealizovali výmenu dvoch fínskych útočníkov. V kanadskom klube po siedmich rokoch definitívne skončil Jesse Puljujärvi, za ktorého Oilers získali Patrika Puistolu.



Puljujärvi patril do organizácie Edmontonu Oilers od draftu 2016, keď po ňom klub siahol zo 4. pozície. Postupne sa mal stať jedným z ofenzívnych lídrov tímu, ale jeho herný progres nebol taký, ako v klube očakávali. V úvodných troch sezónach nazbieral postupne 8, 20 a 9 kanadských bodov, pričom v každej z nich pôsobil aj na farme v AHL. Po vypršaní trojročnej nováčikovskej zmluvy odmietol s vedením klubu rokovať o novom kontrakte a požiadal o výmenu do iného klubu. Angažmánu v NHL sa však nedočkal a v auguste 2019 zamieril do materského Kärpätu Oulu. Po sezóne vo Fínsku sa predsa len vrátil do Edmontonu, s ktorým sa dohodol na dvojročnom kontrakte. Po jeho vypršaní predĺžil zmluvu o ďalší rok. Zámorské médiá dlhodobo avizovali jeho možnú výmenu, napokon k nej došlo v závere prestupového obdobia. Puljujärvi odohral v prebiehajúcej sezóne 2022/2023 58 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za päť gólov a deväť asistencií. Jeho osobným maximom je 36 bodov z ročníka 2021/2022. V základnej časti NHL doteraz odohral 317 zápasov, v ktorých nazbieral 112 bodov (51+61). V 20 dueloch play off pridal päť bodov (3+2).



Oilers za neho získali 22-ročného krídelníka Puistolu. V roku 2019 ho Carolina draftovala zo 73. miesta, v NHL ešte nenastúpil. Doteraz pôsobil iba vo Fínsku, v sezóne 2022/2023 nastupuje za Jukurit. Po 56 zápasoch mal bilanciu 15 gólov a 23 asistencií.