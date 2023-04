Carolina zvíťazila na ľade New York Islanders 5:2, v sérii vedie 3:1

NHL - 1. kolo play off:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas:



New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:5



/stav série: 1:3/





New York 24. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili vo štvrtom stretnutí 1. kola play off NHL na ľade New York Islanders 5:2. V sérii na štyri víťazné zápasy vedú 3:1. Fínsky útočník Sebastian Aho zaznamenal v drese hostí tri body za gól a dve asistencie.