Carolina zvíťazila na ľade Philadelhie 3:2 pp
Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5:1 a znížila stav série na 1:2 na stretnutia.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes postúpili do finále Východnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí série 2. kola play off zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení a celkovo uspeli 4:0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5:1 a znížila stav série na 1:2 na stretnutia.
Caroline zaistil účasť medzi najlepšou štvorkou súťaže Jackson Blake, ktorý strelil rozhodujúci gól v čase 65:31. Celkovo zaznamenal v stretnutí dva góly a jednu asistenciu. Minnesota umožnila súperovi skórovať až v čase, keď už viedla 3:0. Gól a dve asistencie si zapísali zhodne útočník Kirill Kaprizov i obranca Brock Faber.
NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
Východná konferencia - štvrtý zápas:
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 2:3 pp
/konečný stav série: 0:4/
Západná konferencia - tretí zápas:
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 5:1
/stav série: 1:2/
