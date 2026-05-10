Nedela 10. máj 2026
Carolina zvíťazila na ľade Philadelhie 3:2 pp

Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes postúpili do finále Východnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí série 2. kola play off zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení a celkovo uspeli 4:0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5:1 a znížila stav série na 1:2 na stretnutia.

Caroline zaistil účasť medzi najlepšou štvorkou súťaže Jackson Blake, ktorý strelil rozhodujúci gól v čase 65:31. Celkovo zaznamenal v stretnutí dva góly a jednu asistenciu. Minnesota umožnila súperovi skórovať až v čase, keď už viedla 3:0. Gól a dve asistencie si zapísali zhodne útočník Kirill Kaprizov i obranca Brock Faber.



NHL - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/

Východná konferencia - štvrtý zápas:

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 2:3 pp

/konečný stav série: 0:4/



Západná konferencia - tretí zápas:

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 5:1

/stav série: 1:2/
