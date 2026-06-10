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Carolina zvíťazila na ľade Vegas 5:3 a vyrovnala stav finále na 2:2
Carolina mala v prvej tretine strelecky navrch (14:6) a v tomto ukazovateli prevýšila súpera aj v druhej časti, no domáci v nej dokázali vyrovnať.
Autor TASR
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Las Vegas 10. júna (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyrovnali stav finálovej série play off NHL na 2:2. V nočnom zápase zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 5:3. Dvomi gólmi k tomu prispel ich kapitán Jordan Staal, tri kanadské body nazbieral útočník Nikolaj Ehlers. Piaty duel je na programe v noci na piatok o 2.00 SELČ na ľade Caroliny.
V bránke hostí nastúpil Brandon Bussi, ktorý v predošlom zápase striedal Frederika Andersena a inkasoval iba v predĺžení, pričom zneškodnil 18 z 19 striel. Štvrtý duel finálovej série bol pre neho prvý od 15. apríla, do ktorého vstúpil v pozícii jednotky. Napokon vychytal svoje prvé víťazstvo v play off v kariére.
Hráči Caroliny nastúpili so zámerom vyrovnať stav série a začali ho napĺňať od úvodných minút. Už v 66. sekunde ich poslal do vedenia Logan Stankoven, ktorý zblízka pohotovo zareagoval na puk odrazený od zadného mantinelu. Od 4. minúty bolo už 0:2 po tom, čo hostia síce nevyužili presilovku, no krátko po nej Jackson Blake zužitkoval prihrávku Taylora Halla. Kapitán „zlatých rytierov“ Mark Stone v 8. minúte znížil na 1:2 efektným blafákom, no Jordan Staal o päť minút neskôr v presilovke uplatnil dôraz pred bránkoviskom a prekonal Cartera Harta - 1:3. Kapitán Caroliny skóroval vo všetkých štyroch finálových zápasoch. Od roku 1968 sa to podarilo iba štyrom hráčom.
Carolina mala v prvej tretine strelecky navrch (14:6) a v tomto ukazovateli prevýšila súpera aj v druhej časti, no domáci v nej dokázali vyrovnať. Po prieniku Mitcha Marnera a asistencii Rasmusa Anderssona skóroval William Karlsson - 2:3. V 38. minúte sa Brett Howden rozhodol v úniku dvoch proti jednému vystreliť spoza hráča a trafil ideálne - 3:3. Bol to pre neho už 14. gól v prebiehajúcej play off a upevnil si pozíciu najlepšieho strelca vyraďovačky. Po 58 dueloch základnej časti mal na konte 12 presných zásahov. Domáci nevyužili v úvode tretej tretiny presilovku a v 47. minúte sa Staal postaral o rozhodujúci gól zápasu. Brankára Harta najskôr neprekonal nepokrytý Jarvis, ktorý následne vybojoval puk pre Ehlersa a jeho prihrávku v páde zužitkoval kapitán hostí - 3:4. Domáci sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, ale Ehlers presnou strelou z obranného pásma spečatil svoj prvý trojbodový zápas v prebiehajúcej play off - 3:5.
/stav série: 2:2/
V bránke hostí nastúpil Brandon Bussi, ktorý v predošlom zápase striedal Frederika Andersena a inkasoval iba v predĺžení, pričom zneškodnil 18 z 19 striel. Štvrtý duel finálovej série bol pre neho prvý od 15. apríla, do ktorého vstúpil v pozícii jednotky. Napokon vychytal svoje prvé víťazstvo v play off v kariére.
Hráči Caroliny nastúpili so zámerom vyrovnať stav série a začali ho napĺňať od úvodných minút. Už v 66. sekunde ich poslal do vedenia Logan Stankoven, ktorý zblízka pohotovo zareagoval na puk odrazený od zadného mantinelu. Od 4. minúty bolo už 0:2 po tom, čo hostia síce nevyužili presilovku, no krátko po nej Jackson Blake zužitkoval prihrávku Taylora Halla. Kapitán „zlatých rytierov“ Mark Stone v 8. minúte znížil na 1:2 efektným blafákom, no Jordan Staal o päť minút neskôr v presilovke uplatnil dôraz pred bránkoviskom a prekonal Cartera Harta - 1:3. Kapitán Caroliny skóroval vo všetkých štyroch finálových zápasoch. Od roku 1968 sa to podarilo iba štyrom hráčom.
Carolina mala v prvej tretine strelecky navrch (14:6) a v tomto ukazovateli prevýšila súpera aj v druhej časti, no domáci v nej dokázali vyrovnať. Po prieniku Mitcha Marnera a asistencii Rasmusa Anderssona skóroval William Karlsson - 2:3. V 38. minúte sa Brett Howden rozhodol v úniku dvoch proti jednému vystreliť spoza hráča a trafil ideálne - 3:3. Bol to pre neho už 14. gól v prebiehajúcej play off a upevnil si pozíciu najlepšieho strelca vyraďovačky. Po 58 dueloch základnej časti mal na konte 12 presných zásahov. Domáci nevyužili v úvode tretej tretiny presilovku a v 47. minúte sa Staal postaral o rozhodujúci gól zápasu. Brankára Harta najskôr neprekonal nepokrytý Jarvis, ktorý následne vybojoval puk pre Ehlersa a jeho prihrávku v páde zužitkoval kapitán hostí - 3:4. Domáci sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, ale Ehlers presnou strelou z obranného pásma spečatil svoj prvý trojbodový zápas v prebiehajúcej play off - 3:5.
finále Stanleyho pohára - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Góly: 8. Stone (Theodore, McNabb), 25. Karlsson (Andersson, Marner), 38. Howden (Sissons, Karlsson) - 2. Stankoven (Chatfield, Blake), 4. Blake (Hall, Ehlers), 13. Staal (Gostisbehere, Aho), 47. Staal (Ehlers), 60. Ehlers. Brankári: Hart - Bussi, strely na bránku: 20:28, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Vegas: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin - Stone, Eichel, Barbašov - Marner, Karlsson, Howden - Dorofejev, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, Smith
Carolina: Bussi - Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere - Martinook, Aho, Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Jarvis, Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, Carrier
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Góly: 8. Stone (Theodore, McNabb), 25. Karlsson (Andersson, Marner), 38. Howden (Sissons, Karlsson) - 2. Stankoven (Chatfield, Blake), 4. Blake (Hall, Ehlers), 13. Staal (Gostisbehere, Aho), 47. Staal (Ehlers), 60. Ehlers. Brankári: Hart - Bussi, strely na bránku: 20:28, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Vegas: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin - Stone, Eichel, Barbašov - Marner, Karlsson, Howden - Dorofejev, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, Smith
Carolina: Bussi - Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere - Martinook, Aho, Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Jarvis, Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, Carrier
/stav série: 2:2/