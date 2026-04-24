Carolina zvíťazila v Ottawe,Colorado v Los Angeles a Buffalo v Bostone

Hokejisti Colorada oslavujú gól v zápase play off NHL v Los Angeles 23. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL.

Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL. Hurricanes zvíťazili v noci na piatok v Ottawe 2:1 a vedú v sérii 3:0 na zápasy rovnako ako hráči Avalanche po triumfe v Los Angeles 4:2. Buffalo uspelo v Bostone 3:1 a ujalo sa vedenia v sérii 2:1.

Víťazný gól Caroliny strelil v 38. minúte Jackson Blake, v záverečnej dvadsaťminútovke už gól nepadol. Kings doma ani raz neviedli, Colorado dostal definitívne do vedenia Cale Makar v 32. minúte gólom na 2:1. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Brock Nelson. Buffalo po dvoch tretinách prehrávalo v Bostone 0:1, no otočilo skóre. Víťazný presný zásah na 2:1 si pripísal v 45. minúte Alex Tuch.



NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/

štvrťfinále Východnej konferencie:

Ottawa - Carolina 1:2

/stav série: 0:3/



Boston - Buffalo 1:3

/stav série: 1:2/



štvrťfinále Západnej konferencie:

Los Angeles - Colorado 2:4

/stav série: 0:3/
