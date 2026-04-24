Carolina zvíťazila v Ottawe,Colorado v Los Angeles a Buffalo v Bostone
Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL.
Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL. Hurricanes zvíťazili v noci na piatok v Ottawe 2:1 a vedú v sérii 3:0 na zápasy rovnako ako hráči Avalanche po triumfe v Los Angeles 4:2. Buffalo uspelo v Bostone 3:1 a ujalo sa vedenia v sérii 2:1.
Víťazný gól Caroliny strelil v 38. minúte Jackson Blake, v záverečnej dvadsaťminútovke už gól nepadol. Kings doma ani raz neviedli, Colorado dostal definitívne do vedenia Cale Makar v 32. minúte gólom na 2:1. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Brock Nelson. Buffalo po dvoch tretinách prehrávalo v Bostone 0:1, no otočilo skóre. Víťazný presný zásah na 2:1 si pripísal v 45. minúte Alex Tuch.
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Ottawa - Carolina 1:2
/stav série: 0:3/
Boston - Buffalo 1:3
/stav série: 1:2/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Los Angeles - Colorado 2:4
/stav série: 0:3/
