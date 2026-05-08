Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
Carolina zvíťazila vo Philadelphii 4:1 a v sérii vedie už 3:0

Na snímke Nikolaj Ehlers strieľa gól. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 8. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes sú krok od postupu do finále Východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli 2. kola play off zvíťazili v noci na piatok na ľade Philadelphie Flyers 4:1 a v sérii vedú už 3:0. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú sedemzápasovú víťaznú šnúru.

Carolinu vo Philadelphii nasmeroval za triumfom Jalen Chatfield, ktorý v 36. minúte v oslabení zabezpečil hosťom vedenie 2:1. V záverečnej tretine sa strelecky presadili Andrej Svečnikov a Nikolaj Ehlers. Brankár Caroliny Frederik Andersen si pripísal 18 úspešných zákrokov. Prekonal ho iba Trevor Zegras, ktorý na začiatku druhej tretiny odpovedal na gól Jordana Staala a vyrovnal na 1:1.



2. kolo play off NHL


semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

tretí zápas:

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 1:4

/stav série: 0:3/
