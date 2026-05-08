Carolina zvíťazila vo Philadelphii 4:1 a v sérii vedie už 3:0
Autor TASR
New York 8. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes sú krok od postupu do finále Východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli 2. kola play off zvíťazili v noci na piatok na ľade Philadelphie Flyers 4:1 a v sérii vedú už 3:0. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú sedemzápasovú víťaznú šnúru.
Carolinu vo Philadelphii nasmeroval za triumfom Jalen Chatfield, ktorý v 36. minúte v oslabení zabezpečil hosťom vedenie 2:1. V záverečnej tretine sa strelecky presadili Andrej Svečnikov a Nikolaj Ehlers. Brankár Caroliny Frederik Andersen si pripísal 18 úspešných zákrokov. Prekonal ho iba Trevor Zegras, ktorý na začiatku druhej tretiny odpovedal na gól Jordana Staala a vyrovnal na 1:1.
2. kolo play off NHL
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
tretí zápas:
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 1:4
/stav série: 0:3/
