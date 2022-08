Carreno-Busta a De Minaur postúpili do 3. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) - Alexander Bublik (Kaz.) 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (5),

Alex de Minaur (Austr.-18) - Cristian Garin (Čile) 6:3, 6:0, 4:6, 6:2,

Corentin Moutet (Fr.) - Botic Van de Zandschulp (Hol.-21) 6:4, 1:6, 6:2, 6:4

New York 31. augusta (TASR) - Španielsky tenista Pablo Carreno-Busta postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Víťaz podujatia Masters 1000 v Cincinnati zdolal v 2. kole ako nasadená dvanástka Kazacha Alexandra Bublika 4:6, 6:4, 6:3 a 7:6 (5). Ďalej ide aj osemnásty nasadený Austrálčan Alex de Minaur, ktorý vyradil Čiľana Cristiana Garina 6:3, 6:0, 4:6, 6:2.