Carreno-Busta zdolal Djokoviča a získal bronz vo dvojhre

muži - dvojhra - o 3. miesto:



Pablo Carreno-Busta (Šp.-6) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:4, 6:7 (6), 6:3

Tokio 31. júla (TASR) - ŠŠiesty nasadený španielsky tenista Pablo Careno-Busta získal na OH 2020 v Tokiu bronzovú medailu vo dvojhre. V dueli o 3. miesto zdolal turnajovú jednotku Srba Novaka Djokoviča po takmer trojhodinovom trojsetovom boji 6:4, 6:7 (6), 6:3. V nedeľnom finále nastúpia proti sebe Nemec Alexander Zverev a Karen Chačanov reprezentujúci Ruský olympijský výbor.Djokovič prišiel do Tokia s cieľom vybojovať vytúžené zlato vo dvojhre a skompletizovať svoju zbierku trofejí, napokon však v singli zostal bez medaily. V semifinále nestačil na Zvereva a v súboji o bronz podľahol Carrenovi-Bustovi.Srb síce v tajbrejku druhého setu odvrátil mečbal a vynútil si rozhodujúce dejstvo, v ňom však ťahal za kratší koniec. Carreno-Busta vďaka skvelému podaniu i forhendu odskočil Djokovičovi na 3:0 a v deviatom geme premenil pri vlastnom servis v poradí šiesty mečbal. Po zisku skalpu lídra svetového rebríčka ATP neskrýval veľké emócie.Djokovič pôsobil počas celého zápasu frustrovaným dojmom. Po strate podania na začiatku tretieho setu odhodil raketu na prázdnu tribúnu Ariake Tennis Parku. Po pokazenom voleji si to odniesla ďalšia raketa, ktorú zdemoloval. Srb vlani v dueli s Carrenom Bustom v osemfinále US Open v závere prvého setu napálil loptičku do tváre čiarovej rozhodkyne, za čo si vyslúžil vylúčenie z turnaja.