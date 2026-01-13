< sekcia Šport
Carrick je trénerom Manchestru United, povedie tím do konca sezóny
Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka.
Autor TASR
Londýn 13. januára (TASR) - Michael Carrick sa stal oficiálne dočasným trénerom futbalistov Manchestru United. Anglický klub povedie do konca sezóny. Bývalý stredopoliar „červených diablov“ už v pozícii dočasného kouča bol v sezóne 2021/22, keď viedol mužstvo z Old Traffordu v troch dueloch po odvolaní Nóra Ole Gunnara Solskjaera.
Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka. Na lavičku druholigového FC Middlesbrough sa prvýkrát posadil v októbri 2022 a skončil v júni 2025. United rokovali tiež o návrate Solskjaera. „Viesť Manchester United je pre mňa veľká česť," uviedol pre britské médiá 44-ročný Carrick, ktorý absolvuje premiéru v sobotu proti mestskému rivalovi Manchestru City.
Na lavičke skončil po 14 mesiacoch Portugalčan Ruben Amorim, dočasne ho nahradil Škót Darren Fletcher. Ten viedol mužstvo pri ligovej remíze 2:2 s FC Burnley a ManUtd počas jeho prítomnosti vypadli z FA Cupu po prehre nad Brightonom (1:2). Vypadnutie z oboch domácich pohárových súťaží a absencia v pohárovej Európe znamená, že ManUtd odohrá v tomto ročníku iba 40 zápasov, čo je najnižší počet od sezóny 1914/15.
Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka. Na lavičku druholigového FC Middlesbrough sa prvýkrát posadil v októbri 2022 a skončil v júni 2025. United rokovali tiež o návrate Solskjaera. „Viesť Manchester United je pre mňa veľká česť," uviedol pre britské médiá 44-ročný Carrick, ktorý absolvuje premiéru v sobotu proti mestskému rivalovi Manchestru City.
Na lavičke skončil po 14 mesiacoch Portugalčan Ruben Amorim, dočasne ho nahradil Škót Darren Fletcher. Ten viedol mužstvo pri ligovej remíze 2:2 s FC Burnley a ManUtd počas jeho prítomnosti vypadli z FA Cupu po prehre nad Brightonom (1:2). Vypadnutie z oboch domácich pohárových súťaží a absencia v pohárovej Európe znamená, že ManUtd odohrá v tomto ročníku iba 40 zápasov, čo je najnižší počet od sezóny 1914/15.