Utorok 13. január 2026
Carrick je trénerom Manchestru United, povedie tím do konca sezóny

Na snímke Michael Carrick. Foto: TASR/AP

Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka.

Autor TASR
Londýn 13. januára (TASR) - Michael Carrick sa stal oficiálne dočasným trénerom futbalistov Manchestru United. Anglický klub povedie do konca sezóny. Bývalý stredopoliar „červených diablov“ už v pozícii dočasného kouča bol v sezóne 2021/22, keď viedol mužstvo z Old Traffordu v troch dueloch po odvolaní Nóra Ole Gunnara Solskjaera.

Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka. Na lavičku druholigového FC Middlesbrough sa prvýkrát posadil v októbri 2022 a skončil v júni 2025. United rokovali tiež o návrate Solskjaera. „Viesť Manchester United je pre mňa veľká česť," uviedol pre britské médiá 44-ročný Carrick, ktorý absolvuje premiéru v sobotu proti mestskému rivalovi Manchestru City.

Na lavičke skončil po 14 mesiacoch Portugalčan Ruben Amorim, dočasne ho nahradil Škót Darren Fletcher. Ten viedol mužstvo pri ligovej remíze 2:2 s FC Burnley a ManUtd počas jeho prítomnosti vypadli z FA Cupu po prehre nad Brightonom (1:2). Vypadnutie z oboch domácich pohárových súťaží a absencia v pohárovej Európe znamená, že ManUtd odohrá v tomto ročníku iba 40 zápasov, čo je najnižší počet od sezóny 1914/15.
