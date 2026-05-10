Carrick môže nastúpiť za Buffalo v treťom zápase proti Montrealu
Autor TASR
Buffalo 10. mája (TASR) - Hokejový útočník Sam Carrick je po zranení pripravený naskočiť do bojov v play off. Center Buffala Sabres by sa mohol predstaviť v zápase číslo tri na ľade Montrealu Canadiens v 2. kole play off Východnej konferencie, ktorý je na programe v noci na pondelok.
V nedeľu to zámorským médiám povedal tréner „šablí" Lindy Ruff. Tretí zápas série sa bude hrať v noci na pondelok v Montreale, po dvoch dueloch v Buffale je stav vyrovnaný 1:1.
Skúsený Carrick vynechal posledných 15 zápasov, vrátane všetkých v play off. V zápase proti New Yorku Islanders si 31. marca poranil ruku počas bitky s Andersom Leeom.
Tridsaťštyriročný útočník začal sezónu v New Yorku Rangers, tesne pred uzávierkou prestupov sa sťahoval do Buffala za výbery v treťom a šiestom kole draftu 2026. V 73 zápasoch základnej časti strelil 9 gólov a nazbieral 16 bodov, z toho už v drese Sabres nazbieral šesť bodov (5+1) v 13 dueloch.
