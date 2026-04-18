Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. apríl 2026
< sekcia Šport

Carrick nevylúčil Rashfordov návrat: Dosiaľ sa o ničom nerozhodlo

Na snímke hráč Marcus Rashford. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Manchester 18. apríla (TASR) - Anglický futbalový tréner Michael Carrick nevylúčil návrat Marcusa Rashforda do Manchestru United. Dvadsaťosemročný krídelník je momentálne na ročnom hosťovaní v FC Barcelona a nie je isté, či španielsky klub po sezóne aktivuje klauzulu o kúpe.

Rashford naposledy štartoval za „červených diablov“ ešte v decembri 2024. Jarnú časť minulej sezóny strávil na hosťovaní v Aston Ville a od júla si oblieka dres „blaugranas“. V Barcelone sa mu darí, v 43 zápasoch vo všetkých súťažiach si pripísal 12 gólov a 13 asistencií. Podľa agentúry AFP si však Katalánci nie sú istí, či aktivujú klauzulu v hodnote 26 miliónov libier.

Angličan má s United podpísanú zmluvu ešte na dva roky, pričom jeho plat má stúpnuť o 25 percent, ak sa klub kvalifikuje do Ligy majstrov. Tento scenár je pravdepodobný, keďže šesť duelov pred koncom sezóny patrí Manchestru tretie miesto v tabuľke Premier League a účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta si zaistí prvá päťka. „Jednoducho si myslím, že o nejaký čas bude treba urobiť viacero rozhodnutí a, samozrejme, Marcusa sa to týka tiež. Dosiaľ sa o ničom nerozhodlo. V určitom okamihu sa o tom bude musieť rozhodnúť, ale v tejto fáze nie je čo povedať,“ uviedol Carrick.
