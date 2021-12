Carrick sa rozhodol odísť z Manchestru United: Nastal správny čas

Manchester 3. decembra (TASR) - Michael Carrick sa po absolvovaní krátkej misie dočasného trénera Manchestru United rozhodol v anglickom futbalovom klube skončiť úplne. Tím viedol po odchode Oleho Gunnara Solskjaera v troch súťažných zápasoch, rozlúčil sa štvrtkovým ligovým víťazstvom 3:2 nad Arsenalom Londýn.



Novým trénerom Manchestru bude Ralf Rangnick, ktorý sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny, potom by mal ďalšie dva roky pracovať ako poradca a konzultant. Nemecký kouč sledoval duel proti Arsenalu z lóže na Old Trafford. Po udelení pracovného víza absolvuje debut počas víkendu v dueli proti Crystal Palace.



"Keď som pred vyše 15 rokmi prvýkrát podpísal zmluvu, ani v najdivokejších snoch som si nedokázal predstaviť, že by som vyhral toľko trofejí. Uchovám si na pôsobenie v Manchestri fantastické spomienky ako hráč aj ako člen trénerského tímu. Po dlhom zvažovaní som sa však rozhodol, že teraz je ten správny čas, aby som klub opustil. Chcem sa poďakovať všetkým hráčom a špeciálne uznanie patrí personálu v zákulisí. Pracovať s takou skvelou skupinou ľudí bolo skutočným potešením, nadviazal som niekoľko dlhodobých priateľstiev," citovala agentúra AFP slová Carricka, ktorý odohral za United v rokoch 2006-2018 celkovo 464 zápasov.



S "červenými diablami" získal päť majstrovských titulov, Pohár FA, dva Ligové poháre, Ligu majstrov, Európsku ligu a MS klubov. Neskôr pôsobil ako asistent Joseho Mourinha a neskôr Solskjaera.