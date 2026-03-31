Carrier sa zranil a Montrealu bude chýbať dva až štyri týždne
Autor TASR
Montreal 31. marca (TASR) - Kanadský hokejista Alexandre Carrier utrpel zranenie v hornej časti tela a Montrealu bude chýbať dva až štyri týždne.
Dvadsaťdeväťročný obranca odohral v prebiehajúcej sezóne 73 zápasov, v ktorých nazbieral 22 bodov za sedem gólov a 15 asistencií. Do Montrealu prišiel počas minulej sezóny z Nashvillu Predators. V NHL odohral dokopy 369 duelov a získal 109 bodov (20+89), v 21 stretnutiach play off pridal dva góly a osem asistencií.
