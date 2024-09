Carroll po prestupe do Bordeaux: Stojí ma to peniaze, ale som rád

Bordeaux 26. septembra (TASR) - Napriek tomu, že francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux vyhlásil bankrot a stratil štatút profesionálneho klubu, získal nedávno špičkovú posilu. Kedysi najdrahší britský futbalista Andy Carroll odohral za nový klub prvý zápas vo 4. lige a uviedol sa dvoma gólmi. Prezradil, že zarába len 3500 eur.



Anglický útočník podpísal v roku 2011 zmluvu s Liverpoolom. V Premier League patril medzi hviezdy a zarábal milióny eur ročne. Teraz však zarába v Bordeaux údajne len 3500. "Aby som bol úprimný, stojí ma to peniaze hrať za Girondins," povedal futbalista pre RMC Sport. "Ale som rád, že hrám futbal. Chcem byť súčasťou histórie klubu. Úprimne povedané, nie je to o peniazoch. V mojej kariére to nikdy nebolo o peniazoch. Nakoniec nezáleží na tom, na akej úrovni hráte. Dúfam, že túto sezónu dosiahneme naše ciele," dodal.



Tridsaťpäťročný futbalista začal svoju kariéru v Newcastle United, minulú sezónu strávil vo francúzskom druholigovom Amiens. Bordeaux, ktoré bolo pravidelným účastníkom Ligy majstrov, zažívalo v uplynulých rokoch ťažké časy s finančnou kondíciou, ktoré viedli k vyhláseniu bankrotu. Klub tak musel začať od nuly. To však Carrollovi nezabránilo v tom, aby sa pripojil k bývalým šampiónom Ligue 1. Dokonca to označil za skvelý projekt, a chce pomôcť tímu vyliezť opäť vyššie. "Bohužiaľ, klub zostúpil o niekoľko divízií, ale je to skvelý klub a pokúsime sa ho vrátiť tam, kam patrí," povedal.



Carroll debutoval minulý víkend, keď dvakrát skóroval. Girondis prehrával 0:2, no napokon remizoval 2:2 doma proti tímu Voltigeurs de Chateaubriant. "Pravdupovediac, bolo to fantastické, fanúšikovia boli úžasní. V prvom polčase sme prehrávali 0:2, no tlačili nás ďalej. Som rád za tie dva góly, najmä pre fanúšikov, ktorí tam boli. Bol to skvelý pocit."