Carsley sa neuchádzal o trvalý post hlavného trénera Anglicka

Londýn 13. októbra (TASR) - Dočasný tréner anglickej futbalovej reprezentácie Lee Carsley sa podľa vlastných slov neuchádzal o trvalý post. Päťdesiatročný kormidelník skončil na lavičke reprezentácie do 21 rokov, aby vystriedal vo funkcii Garetha Southgatea. Ten odstúpil z postu po finálovej prehre so Španielmi (1:2) na ME 2024 v Nemecku.



Carsley sa stal hlavným kandidátom na túto funkciu po tom, čo v úvodných dvoch septembrových dueloch priviedol Anglicko k triumfom nad Írskom a Fínskom v Lige národov. Vo štvrtok však jeho zverenci prekvapivo prehrali vo Wembley s Gréckom 1:2.



"Oficiálne som sa o funkciu neuchádzal. Venoval som sa tímu do 21 rokov a bol som naozaj spokojný so svojou prácou. Pracujem však pre Futbalovú asociáciu (FA), ktorá ma požiadala, aby som prevzal A-tím. Bola to pre mňa najväčšia česť. Verím, že nový tréner privedie mužstvo k titulom," sprostredkovala Carsleyho vyjadrenie agentúra AFP.



Angličania sa v nedeľu v 2. skupine B-divízie stretnú v odvetnom zápase v Helsinkách s domácim výberom.